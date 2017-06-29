Букмекеры оценили шансы сборной Мексики победить Германию в полуфинале КК-2017

Сегодня, 29 июня, в полуфинальном матче Кубка конфедераций встретятся сборные Германии и Мексики. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Германии за 2.01. Шансы Мексики на победу оценены коэффициентом 3.92. Поставить на ничью после 90 минут матча можно за 3.66 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 2.09.



Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.66. Шансы Мексики на выход в финал оценены в 2.58, шансы Германии — в 1.47. Самые вероятные авторы голов — Тимо Вернер (2.20) и Ларс Штиндль (2.50).