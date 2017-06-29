Аналитики не считают «Динамо» явным фаворитом в матче с «Баварией II»

Сегодня, 29 июня, в товарищеском матче встретятся «Бавария II» и московское «Динамо». Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры отдают минимальное преимущество «Динамо» и предлагают поставить на москвичей за 2.51. Шансы «Баварии II» на победу оценены коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 3.98. (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.30.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.43.