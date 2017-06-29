Эксперты: «Арсенал» — фаворит ЛЕ-2017/18, шансы «Зенита» с Манчини — 3%

29 июня стартует первый квалификационный этап Лиги Европы сезона-2017/18. Букмекерские компании обновили линию на победителя турнира.

Аналитики считают главным фаворитом Лиги Европы «Арсенал» и предлагают поставить на «канониров» за 10.0 (см. все коэффициенты).

В число основных претендентов входят «Милан» (13.0), «Лион» (17.0) и «Лацио» (21.0). Следом идут «Реал Сосьедад», «Атлетик» Б, «Вильярреал» и «Эвертон» (по 26.0).

Поставить на «Зенит» под руководством нового тренера Роберто Манчини можно за 34.0. Шансы «Локомотива» оценены в 101.0, а шансы «Краснодара» — в 151.0.