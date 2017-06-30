БК «Лига Ставок» заключила соглашения ещё с четырьмя спортивными федерациями

Букмекерская компания «Лига Ставок» объявила о заключении соглашений с Национальной федерацией бадминтона России, Союзом смешанных боевых единоборств ММА России, Федерацией по хоккею с мячом и Федерацией тенниса России.

«Национальная федерация бадминтона России проводит межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования по бадминтону, а также Кубок НФБР среди клубных команд. В «зоне ответственности» Союза смешанных и боевых единоборств — межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования по ММА: чемпионаты и первенства России, Кубок, Суперкубок и чемпионаты федеральных округов.



Федерация по хоккею с мячом ответственна за проведение чемпионата и Кубка России, а также региональных соревнований по бенди. Федерация тенниса России проводит межрегиональные, всероссийские и международные турниры в рамках российского и национального теннисных туров.



Необходимость заключения соглашений об использовании символики и наименований мероприятий с ведущими спортивными федерациями и профессиональными лигами России — часть законодательных требований РФ (ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта»), которые также обязывают букмекеров осуществлять целевые отчисления в пользу спорта.



Выстраивание эффективного взаимодействия организаторов пари и организаторов спортивных соревнований является приоритетной задачей БК «Лига Ставок», первой из букмекерских компаний России приступившей к реализации законодательных требований», — говорится в заявлении пресс-службы компании.