Германия — Испания: букмекеры назвали фаворита молодёжного чемпионата Европы

30 июня в финальном матче молодёжного чемпионата Европы U21 встретятся сборные Германии и Испании. Начало — в 21:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Германии за 4.58. Шансы Испании на победу оценены коэффициентом 1.77. Поставить на ничью после 90 минут матча можно за 3.84 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.03.



Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.74. Шансы Испании на итоговый успех оценены в 1.35, шансы Германии — в 2.88.