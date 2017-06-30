Regal Group запустила букмекера BetRegal

Компания Regal Group Ltd. объявила о запуске букмекера BetRegal на программной платформе EveryMatrix. BetRegal заявляет о намерении предлагать клиентам максимально выгодные условия.

«Основное стремление BetRegal – предоставить лучший опыт в спорте и казино – привело к созданию продукта, ориентированного на потребности клиентов», — отметил генеральный директор The Regal Group Майкл Миртл.

Накануне аналитики отраслевого рынка низко оценили перспективы букмекерских компаний, акции которых доступны на FTSE (Британская фондовая биржа), во втором полугодии 2017 года.