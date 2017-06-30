Доходы букмекеров Невады в мае упали на 50%

Игорный доход букмекеров американского штата Невада в мае упал на 49,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $ 3 млн. Об этом говорится в заявлении игорной комиссии Невады.

Общий игорный доход отрасли составил $ 991,6 млн, что на 3,5% выше показателей за май 2016 года. Доход от игровых автоматов вырос на 2,7% и достиг отметки $ 647,2 млн. Доход казино штата от игорных столов и других азартных игр вырос на 5% до $ 344,4 млн.

Накануне в Португалии 4,5 тыс. игроков попросили правительство снизить налоги для операторов.