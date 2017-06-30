Германия — Испания: прогноз на финал U21 ЧЕ-2017

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на финальный матч чемпионата Европы по футболу U21 Германия — Испания.

Ставка: первый гол в матче будет забит с 1-й по 29-ю минуту с коэффициентом 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

«Последние встречи на турнире и Германия, и Испания начинали с разведок, никуда не спешили, прощупывали соперников. Да и порой им не везло в реализации. Думаю, в финале ситуация изменится. Испанцы уже не будут слишком долго катать мяч, понимая силу соперника. Немцы же могли попросту выдохнуться после тяжелейшего полуфинала с Англией. Жду достаточно быстрого гола. Считаю, что, скорее всего, забьют его испанцы. Но лучше подстраховаться и взять любой гол до 29-й минуты включительно».

Начало матча — 30 июня в 21:45 по московскому времени.