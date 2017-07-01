Согласно котировкам Плишкова победит Возняцки в финале турнира в Истбурне

1 июля в финальном матче турнира женского одиночного разряда в Истбурне встретятся чешка Каролина Плишкова и датчанка Каролина Возняцки. Начало встречи — в 14:00 мск.



Согласно котировкам, у теннисистки из Чехии не возникнет проблем в этом матче. Победа Плишковой оценивается коэффициентом 1.65. Победа с форой "-2,5 гейма" — 2.01 (см. все коэффициенты на матч).



Если Возняцки сумеет победить Плишкову, сыграет ставка с коэффициентом 2.31. На то, что датчанка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.86.