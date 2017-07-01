Эксперты: Джокович не оставит шансов Монфису и выиграет турнир ATP в Истбурне

1 июля в финальном матче мужского одиночного разряда турнира ATP в Истбурне встретятся серб Новак Джокович и француз Гаэль Монфис. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.



Согласно котировкам, у серба не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Джоковича оценивается коэффициентом 1.22. Победа с форой "-4,5" гейма — 2.04 (см. все коэффициенты на матч).



Если Монфис сумеет победить Джоковича, сыграет ставка с коэффициентом 4.86. На то, что француз сможет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.77.