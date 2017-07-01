Аналитики считают «Динамо» аутсайдером в товарищеском матче с «Лудогорцем»

1 июля в товарищеском матче встретятся московское «Динамо» и «Лудогорец» (Болгария). Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры считают «Динамо» аутсайдером и предлагают поставить на москвичей за 2.74. Шансы «Лудогорца» на победу оценены коэффициентом 2.22. Поставить на ничью можно за 3.40. (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.34.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.45.