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Поветкин — Руденко: букмекеры не сомневаются в победе «Русского Витязя»

1 июля 2017, суббота. 15:30. Ставки

Букмекеры оценили шансы участников субботнего боксёрского шоу, главным событием которого станет поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-2-0, 19 KO). На кону встречи будут стоять интернациональные титулы WBA/WBO.

Аналитики убеждены в победе Поветкина и предлагают поставить на россиянина за 1.04. Шансы Руденко оценены в 16.0, поставить на ничью можно за 36.0 (см. все коэффициенты).

По мнению букмекеров, бой продлится не более 9 раундов: коэффициент на ТБ 9,5 раунда — 2.03, а на ТМ 9,5 раунда — 1.70. Поставить на то, что бой продлится все 12 раундов, можно за 2.75.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин коэффициенты
Новости. Ставки
1 июля 2017, суббота
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