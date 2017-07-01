Прогноз Генича на матч Португалия—Мексика: вряд ли будет забито три мяча

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Португалия — Мексика. Это встреча за 3-е место на Кубке конфедераций — 2017.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.88 (см. все коэффициенты на матч)

«Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем на Кубке конфедераций играется матч за третье место. На чемпионате мира это как-то можно объяснить. Но на таком краткосрочном турнире это сложно понять. Зачем нужен лишний матч, который ничего не даёт? Логика здесь не видна. Не очень понятна мотивация команд, которые сыграют в матче за третье место.



Открывали турнир Португалия и Мексика очной встречей. Тогда получилась одна из самых ярких встреч на турнире. Матчем друг с другом команды и закроют Кубок конфедераций для себя. У Мексики практически не было возможности отдохнуть: в четверг она играла поздний вечерний матч в Сочи, а уже в воскресенье днём ей предстоит выйти на игру с Португалией в Москве. Наверняка Осорио прилично перетряхнёт состав.



Чего ждать от португальцев? Тоже сложно сказать. Криштиану Роналду уехал нянчиться с детьми. Настроятся ли остальные — вопрос.



Вряд ли мы увидим яркий, феерический спектакль, как в их первом матче в Казани. Скорее всего, команды будут отбывать повинность. Предлагаю сыграть с расходом „тотал меньше 3 мячей“ за 1.88», — отметил Генич.

Матч Португалия — Мексика состоится 2 июля. Начало — в 15:00 мск.