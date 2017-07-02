Чили — Германия: букмекеры назвали фаворита финала Кубка конфедераций

2 июля в финальном матче Кубка конфедераций встретятся сборные Германии и Чили. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Чили за 3.11. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.34 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.



Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес (2.32) и Тимо Вернер (2.63). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.75.

Ставку на итоговую победу Чили можно сделать за 2.15, а на победу Германии — за 1.75.