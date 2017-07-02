Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Чили — Германия: букмекеры назвали фаворита финала Кубка конфедераций

2 июля 2017, воскресенье. 13:30. Ставки

2 июля в финальном матче Кубка конфедераций встретятся сборные Германии и Чили. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Чили за 3.11. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.34 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.

Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес (2.32) и Тимо Вернер (2.63). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.75.

Ставку на итоговую победу Чили можно сделать за 2.15, а на победу Германии — за 1.75.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол коэффициенты
Новости. Ставки
2 июля 2017, воскресенье
13:50 Прогноз Карпина на финал КК-2017 Чили — Германия: немцы пропустят, но победят
13:30 Чили — Германия: букмекеры назвали фаворита финала Кубка конфедераций
11:30 «Ахмат» — фаворит матча с «Лудогорцем», согласно котировкам букмекеров
10:00 Прогноз Казанского на матч Португалия — Мексика: обе команды забьют во 2-м тайме
09:00 Эксперты: сборная Португалии без Роналду победит Мексику в матче за 3-е место КК
1 июля 2017, суббота
22:45 Прогноз Генича на матч Португалия—Мексика: вряд ли будет забито три мяча
15:30 Поветкин — Руденко: букмекеры не сомневаются в победе Русского Витязя
14:00 Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть у «Вождоваца» на сборе в Австрии
13:00 Аналитики считают «Динамо» аутсайдером в товарищеском матче с «Лудогорцем»
11:30 ЦСКА победит «Партизан» в контрольном матче, уверены букмекеры
10:00 Эксперты: Джокович не оставит шансов Монфису и выиграет турнир ATP в Истбурне
08:30 Согласно котировкам Плишкова победит Возняцки в финале турнира в Истбурне
00:37 Роман Широков стал послом бренда БК «Леон»
30 июня 2017, пятница
20:41 Германия — Испания: прогноз на финал U21 ЧЕ-2017
19:00 Букмекеры начали приём ставок на успехи близнецов Криштиану Роналду
18:25 Доходы букмекеров Невады в мае упали на 50%
17:00 Regal Group запустила букмекера BetRegal
15:35 БК «Бетсити» запустила приложение для приёма интерактивных ставок на ОС iOS
14:30 Германия — Испания: букмекеры назвали фаворита молодёжного чемпионата Европы
13:34 БК «Лига Ставок» заключила соглашения ещё с четырьмя спортивными федерациями
13:00 «Локомотив» не оставит шансов «Риеке» в контрольном матче, уверены аналитики
11:30 Пятеро футболистов из Гонконга предстанут перед судом за договорные матчи
10:00 Согласно котировкам, Джокович не пустит Медведева в финал турнира в Истбурне
29 июня 2017, четверг
18:15 Гутцайт: Германия и Мексика обменяются голами и пробьют тотал
17:24 Букмекеры оценили шансы двойняшек Роналду сыграть за «Реал» или «Ман Юнайтед»
16:52 Прогноз Казанского на матч Германия — Мексика: победа немцев и ТБ 1,5 гола
16:45 В Португалии 5 тыс. игроков просят правительство снизить налоги для операторов
15:18 Ladbrokes грозит наказание за неосторожное отношение к личным данным лудоманов
13:00 Эксперты: «Арсенал» — фаворит ЛЕ-2017/18, шансы «Зенита» с Манчини — 3%
11:30 Аналитики не считают «Динамо» явным фаворитом в матче с «Баварией II»
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной Мексики победить Германию в полуфинале КК-2017
28 июня 2017, среда
21:05 Гинер: в РФПЛ бывают матчи, которые кажутся мне странными
20:15 «Лос-Анджелес Энджелс» — «Лос-Анджелес Доджерс»: прогноз от «Чемпионата»
19:50 Два матча сборной Азербайджана в волейбольной Евролиге могли быть договорными
18:15 Прядкин: 13 июля РФПЛ представит нового партнёра-букмекера
18:14 Прогноз Карпина на матч Португалия — Чили: португальцы победят в основное время
17:45 William Hill станет титульным спонсором скачек St Leger Stakes
16:15 Аналитики ждут падения акций William Hill и Ladbrokes Coral во 2-м полугодии
15:37 Прогноз Генича на матч Португалия — Чили: португальцы забьют во втором тайме
11:30 Португалия — Чили: букмекеры назвали фаворита полуфинала Кубка конфедераций
10:00 Согласно котировкам Павлюченкова победит британку Уотсон на турнире в Истбурне
27 июня 2017, вторник
21:30 LeoVegas AB стал партнёром «Норвич Сити»
20:02 Верховный суд США рассмотрит призыв штата Нью-Джерси отменить запрет на ставки
19:45 «Вашингтон Нэшионалс» — «Чикаго Кабс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
18:12 О каких тонкостях и нюансах игры в букмекерской конторе вы хотели бы узнать?
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017