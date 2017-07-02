Согласно котировкам Хачанов победит Кузнецова в первом круге «Уимблдона»

3 июля в матче 1-го круга мужского одиночного разряда «Уимблдона» встретятся россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов. Начало встречи — в 13:30 по московскому времени.



Согласно котировкам у Хачанова больше шансов на победу в этом матче. Победа Карена оценивается коэффициентом 1.48. Победа с форой «-2,5» гейма — 1.68 (см. все коэффициенты на матч).



Если Кузнецов сумеет победить Хачанова, сыграет ставка с коэффициентом 2.86. На то, что Андрей сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.18.