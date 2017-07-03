Букмекеры оценили шансы российских теннисисток на победу в «Уимблдоне»

Матчи основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона — стартуют 3 июля. Букмекеры обновили линии на победителя турнира в женском одиночном разряде.



Аналитики считают фаворитом Петру Квитову и предлагают поставить на чешку за 4.60. Также в число основных претендентов входят Каролина Плишкова (5.40), Йоханна Конта (11.0), Винус Уильямс (13.00) и Гарбинье Мугуруса (13.50) (см. все коэффициенты).



Следом идут Елена Остапенко (15.0), Коко Вандевеге (17.0), а также Анжелика Кербер (18.0) и Симона Халеп (19.0).



Шансы россиянок Дарьи Касаткиной, Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой оценены в 67.0.