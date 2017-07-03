Власти России утвердили критерии для блокировки сайтов с азартными играми

Опубликован Приказ Роскомнадзора, МВД, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФНС от 18 мая 2017 года «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Роскомнадзора, МВД, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной налоговой службой о включении доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие запрещённую информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».



«К информации, нарушающей требования ФЗ №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети Интернет и иных средств связи, относится размещённая в сети Интернет информация, отвечающая одному или нескольким из следующих критериев: наличие фото-, видео-, аудио- или текстовой, графической информации о предложении принять участие в азартной игре, в лотерее, способствующей привлечению внимания потенциального участника на странице сайта в сети Интернет, где имеется возможность принять участие в азартной игре, в лотерее, сделать ставку и получить выигрыш.

Среди критериев: наличие фото-, видео-, аудио- или текстовой, графической информации или демонстрации участия, дающей представление об азартной игре, лотерее, об условиях участия в лотереях, о возможных результатах выигрыша, об описании способов перевода (передачи) денежных средств для участия в азартной игре. А также наличие возможности на странице в сети Интернет осуществлять передачу (перевод) денежных средств, в том числе электронных денежных средств, с использованием электронных средств платежа для участия в азартной игре, в лотерее, а также возможности получить (предоставить) выигрыш», — говорится на сайте портала правовой информации.