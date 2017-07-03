Баранка: покину Украину, если увижу, что моя работа по странным играм бесполезна

Глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка заявил, что готов покинуть должность, если не увидит результата от проделанной работы.

«Мы решаем дела, которые были открыты предыдущим комитетом. Сейчас у нас на рассмотрении девять дел плюс ещё одно. Все касаются матчей с фиксированным результатом. Мы решили поставить определённые требования к процедуре открытия новых дел. 72 часа от момента, когда подозрительный матч был сыгран, до передачи такого горячего дела в КДК.

Убеждён, что у нас будет результат уже до конца лета. Сейчас мы предложили клубам возможность прописать в контрактах пункты, которые защитили бы сами клубы от договорных матчей. Согласие мы получили, и теперь работа кипит. У нас на рассмотрении товарищеский матч, сыгранный буквально на днях. И это просто стыд. Также рассматриваем матч первой лиги конца сезона, а также чемпионатов U19 и U21.

Если бы я ожидал в следующем сезоне такого же количества подозрительных матчей за год, то уже завтра бы сел на самолёт, улетел в Италию и никогда бы не вернулся в Украину. Я расстроюсь, если в конце сезона после года нашей работы у нас будет несколько дел. Не могу поверить и не надеюсь, что у нас будет столько же дел, как и сегодня, – потому что это будет означать, что моя работа бесполезна. Ситуация должна меняться шаг за шагом, в противном случае я готов покинуть свой пост", — сказал Баранка в интервью FootballHub.