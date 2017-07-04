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Согласно котировкам Павлюченкова разгромит Родионову в 1-м круге Уимблдона

4 июля 2017, вторник. 08:30. Ставки

4 июля в матче первого круга женского одиночного разряда Уимблдона встретятся выступающая за Австралию Арина Родионова и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало встречи — в 13:30 мск.

Согласно котировкам, у россиянки больше шансов в этом матче. Победа Павлюченковой оценивается коэффициентом 1.18. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.45 (см. все коэффициенты на матч).

Если Родионова сумеет победить Павлюченкову, сыграет ставка с коэффициентом 5.60. На то, что австралийка сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.75.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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