Согласно котировкам Павлюченкова разгромит Родионову в 1-м круге Уимблдона

4 июля в матче первого круга женского одиночного разряда Уимблдона встретятся выступающая за Австралию Арина Родионова и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало встречи — в 13:30 мск.



Согласно котировкам, у россиянки больше шансов в этом матче. Победа Павлюченковой оценивается коэффициентом 1.18. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.45 (см. все коэффициенты на матч).



Если Родионова сумеет победить Павлюченкову, сыграет ставка с коэффициентом 5.60. На то, что австралийка сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.75.