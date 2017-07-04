Аналитики: «Динамо» легко разберётся с албанским «Кукеси» в контрольном матче

4 июля в товарищеском матче встретятся «Кукеси» (Албания) и московское «Динамо». Начало — в 18:30 мск.



Букмекеры отдают большое преимущество «Динамо» и предлагают поставить на москвичей за 1.26. Шансы «Кукеси» на победу оценены коэффициентом 6.80. Поставить на ничью можно за 6.00 (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, а на ТМ 2,5 гола — за 2.68.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.57.