Президент СРО букмекеров: опыт КК-2017 поможет операторам при работе на ЧМ-2018

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) Дарина Денисова рассказала о впечатлениях от прошедшего в России Кубка конфедераций.



По словам главы отраслевой букмекерской организации, по организационным вопросам к прошедшему турниру не может быть никаких нареканий. «Я видела стадионы, была на матчах, ощутила царившую на них атмосферу. Это была атмосфера добра и праздника. Видеть подобное, как и ощущать невероятный позитив вокруг игр Кубка конфедераций в России, для меня было очень приятно», — сообщила Денисова.



Также Денисова отметила работу БК — членов СРО «Ассоциация букмекерских контор». По её словам, согласно информации от самих лицензиатов, Кубок конфедераций стал для компаний колоссальным практическим опытом оперирования в условиях столь популярного у клиентов турнира. Полученный опыт обязательно поможет российским букмекерам в следующем году, во время проведения чемпионата мира по футболу.