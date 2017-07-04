Unibet стала главным спонсором «Астон Виллы»

Начиная с сезона-2017/18 игровой оператор Unibet станет титульным спонсором мужской и женской команд «Астон Виллы». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Мы очень рады сотрудничеству с «Астон Виллой». Уверен, команда в скором времени успешно выполнит задачу по возвращению в Премьер-лигу. Unibet и «Астон Вилла» являются двумя большими именами в своих областях с богатым наследием. Мы рады предложить поклонникам команды уникальный контент и специальные возможности для ставок", — прокомментировал подписание соглашения Сэм Мид, руководитель отдела маркетинга Unibet в Великобритании.

Сообщается, что Unibet стал крупнейшим спонсором «Астон Виллы».