БК «Олимп» второй раз подряд стала партнёром Суперкубка России по футболу

Второй год подряд букмекерская контора «Олимп» выступит генеральным партнёром матча за Суперкубок России по футболу. В связи с этим БК анонсировала большое число акций для посетителей матча, который состоится 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве.



В матче Олимп-Суперкубка России по футболу — 2017 встретятся чемпион страны минувшего сезона «Спартак» и обладатель Кубка России «Локомотив». БК «Олимп» уже выступала генеральным партнёром игры за Суперкубок в минувшем году. Тогда «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.



«Мы горды тем, что руководство РФПЛ вновь выбрало «Олимп» в качестве генерального партнёра столь долгожданного всеми российскими болельщиками матча. Со своей стороны, самым тщательным образом готовимся к игре. «Олимпом» до, во время и после поединка на стадионе запланировано множество привлекательных конкурсов с призами для болельщиков, что придут на этот великолепный футбол», — сообщили в пресс-службе компании.



В 2017 году БК «Олимп» уже стала официальным спонсором сезона футбольной Премьер-Лиги, а также генеральным партнёром Олимп Кубка РФПЛ по киберфутболу.