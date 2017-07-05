Правительство Словакии начнёт блокировку сайтов с незаконными азартными играми. 17 июля правительство намерено опубликовать список запрещённых сайтов.



Как только этот список будет опубликован, провайдеры начнут блокировку указанных сайтов за нарушение законодательства.

В прошлом году власти Словакии внесли поправки в закон об азартных играх. Операторы онлайн-ставок на спортивные состязания обязаны приобретать местные лицензии и платить налоги в размере 27 % от валового дохода, что привело к оттоку зарубежных букмекеров.