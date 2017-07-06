Согласно котировкам Касаткина проиграет эстонке Контавейт и покинет Уимблдон

Сегодня, 6 июля, в матче второго круга женского одиночного разряда «Уимблдона» встретятся россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт. Начало встречи — в 13:30 мск.



Согласно котировкам у россиянки почти нет шансов в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 2.98. Победа с форой (+4,5) гейма — 1.78 (см. все коэффициенты на матч).



Если Контавейт сумеет победить Касаткину, сыграет ставка с коэффициентом 1.45. На то, что эстонка сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.09.