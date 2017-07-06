Комиссия Великобритании по азартным играм ужесточила наказание для лицензиатов

Комиссия Великобритании по азартным играм (UKGC) опубликовала новую стратегию для наказания лицензиатов, которые нарушают условия соглашений. Стратегия, появившаяся после 12-недельного периода консультаций с «заинтересованными сторонами в отрасли», определяет наказание за несоблюдение новой политики UKGC.



В заявлении UKGC говорится, что операторы, которые нарушают правила, будут сталкиваться с финансовыми санкциями, гарантирующими, что нарушитель не получит «никакой финансовой выгоды от несоблюдения правил». UKGC также будет рассматривать влияние нарушений на потребителей.



К числу других факторов, определяющих наказание, относятся роль среднего и старшего руководства компаний в нарушении, а также то, пытался ли оператор скрыть поступок, подлежащий наказанию.