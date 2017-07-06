GVC Holdings отчитался о 10-процентном повышении уровня доходов

GVC Holdings объявил о 10-процентном росте чистых доходов от игровых ресурсов в первом полугодии 2017 года, сообщается на официальном сайте компании.

В первые шесть месяцев текущего года доход игровых ресурсов холдинга составил 484,4 млн евро (549,8 млн долларов) по сравнению с 441,8 млн евро за соответствующий период в 2016 году, тогда как ежедневный доход игровых ресурсов вырос на 10% до 2,7 млн ​​евро.

Доход беттинговых ресурсов GVC Holdings в день в первом полугодии 2017 года составлял 947 тыс. евро, что на 5% больше, чем в прошлом году.

«Наша компания продолжает успешно развиваться по основным направлениям. Особенно приятно наблюдать рост доходов при условии того, что крупных футбольных турниров в этом году не было, в отличие от прошлого", — рассказал исполнительный директор GVC Кеннет Александр.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. Её акции торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.



В ближайшем времени GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.