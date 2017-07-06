БК «Фонбет» стала спонсором чемпионата и Кубка России по пляжному футболу

Букмекерская компания «Фонбет» в рамках программы по поддержке спорта подписала новое спонсорское соглашение с Российским футбольным союзом. Компания пришла в пляжный футбол и на ближайшие два года станет титульным спонсором чемпионата и Кубка России по пляжному футболу, а также партнёром национальной сборной России по пляжному футболу, сообщили «Чемпионату» в БК «Фонбет».



«Уверен, что совместная работа с «Фонбет» поможет пляжному футболу выйти на новый уровень популярности», — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор РФС Александр Алаев.



В свою очередь генеральный директор ООО «Ф.О.Н.» Александр Парамонов подчеркнул, что для компании престижно стать партнёром двух крупнейших в стране турниров по пляжному футболу, и выразил надежду, что сборная России выиграет немало титулов с логотипом «Фонбет» на игровой форме.



«Рад объявить, что «Фонбет» стал титульным спонсором чемпионата России по пляжному футболу. В нём собраны не только сильнейшие российские игроки, но и высококлассные мастера из разных стран мира. Наша компания также стала титульным спонсором Кубка России по пляжному футболу, самого массового турнира этой футбольной дисциплины. С нынешнего сезона на логотипах турниров и непосредственно в их названии будет фигурировать имя компании «Фонбет». Мы также горды, что стали партнёром сборной России по пляжному футболу. Эта команда является двукратным чемпионом мира, четырёхкратным победителем Европейской лиги, двукратным обладателем Кубка Европы, трёхкратным победителем Межконтинентального кубка, победителем I Европейских игр. Надеемся, что вместе с нами количество титулов у нашей национальной сборной только прибавится. Компания «Фонбет» ставит своей долгосрочной целью поддержку отечественного спорта, и подписание контракта с Российским футбольным союзом – очередной шаг на этом пути», — рассказал Парамонов.