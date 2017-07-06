Лукаку перейдёт из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», не сомневаются букмекеры

Накануне СМИ сообщили, что нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». По неофициальной информации, «ириски» согласны продать бельгийца за £ 75 млн (около € 85,4 млн). Букмекеры обновили линию на следующий клуб Лукаку.

Аналитики убеждены, что Ромелу перейдет в «МЮ» (1.22). Другим основным претендентом считается «Челси» (4.14) (см. все коэффициенты).

Следом идут «ПСЖ» (15.0), мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «Реал» и «Барселона» (по 17.0).