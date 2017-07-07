Йоханна Конта — Мария Саккари: прогноз «Чемпионата» на матч Уимблдона

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 3-го круга Уимблдона в женском одиночном разряде Йоханна Конта (Великобритания) — Мария Саккари (Греция).

Ставка: тотал геймов меньше 19,5 с коэффициентом 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

«Йоханна Конта стала главным фаворитом Уимблдона после вылета Петры Квитовой и Каролины Плишковой. И теперь ей предстоит подтверждать статус. На мой взгляд, Конта уже прошла в предыдущем раунде тот барьер в лице Донны Векич, который не сумели преодолеть чешки. Британка выиграла со счётом 10:8 в третьей партии. Впереди у неё достаточно простая сетка. Есть небольшая усталость, но и серьёзный эмоциональный подъём после победы над хорваткой. Мария Саккари из Греции вряд ли станет реальным препятствием для Конты. Гречанка выиграла у плохо готовой Синяковой и у совершенно не владеющей своими ногами Кристины Плишковой, которая сама отдала матч.

Конта — игрок более высокого класса. А у Саккари нет игры, которая могла бы ей помочь победить британку. Нет мощных ударов, нет качественной подачи. Жду быстрой победы Конты, поэтому выбираю вариант «тотал геймов меньше 19,5».

Встреча Конты и Саккари состоится 7 июля. Начало — в 17:00 мск.