БК «Леон»: будем уделять киберфутболу ещё больше внимания

В букмекерской компании «Леон» прокомментировали официальное признание киберфутбола в России в качестве вида спорта.



В БК считают, что приказ федерального Министерства спорта о введении интерактивного футбола (киберфутбола) в официальный реестр спортивных дисциплин послужит толчком к развитию этого сегмента в соревновательном контексте.



«Киберспорт во всех его разновидностях уже сейчас набирает обороты буквально с каждым месяцем. Проводится все больше турниров, призовые фонды соревнований растут, уровень мастерства киберспортсменов также постоянно совершенствуется. И киберфутбол занимает здесь очень серьёзную нишу», — пресс-секретарь БК «Леон» Алёна Шеянова.



Тем более, подчеркнула спикер, у данной дисциплины есть отличные перспективы в плане букмекерства. Ставки на киберфутбольные турниры со временем будут становиться всё более привлекательными для клиентов, считают в компании. «Это не просто сиюминутный тренд, но объективная новая реальность», — добавила Шеянова.