Согласно котировкам волейболистки сборной России проиграют Китаю на Гран-при

8 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные Китая и России. Начало игры — в 14:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Китая за 1.22. Шансы России оценены в 4.80 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "+1,5 партии" — 2.34, а на победу Китая с форой "-1,5 сета" — 1.60.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (2.60). Поставить на победу Китая 3:1 можно за 3.10, коэффициент на выигрыш китаянок в пяти сетах — 5.30.