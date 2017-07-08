Эксперты: Джокович разгромит латыша Гулбиса в третьем круге Уимблдона

8 июля в матче третьего круга мужского одиночного разряда «Уимблдона» встретятся латыш Эрнест Гулбис и серб Новак Джокович. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.



Согласно котировкам, у серба не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Джоковича оценивается коэффициентом 1.07. Победа с форой "-6,5" гейма — 1.56 (см. все коэффициенты на матч).



Если Гулбис сумеет победить Джоковича, сыграет ставка с коэффициентом 11.0. На то, что латыш сможет удержать фору в 6,5 гейма, можно поставить за 2.50.