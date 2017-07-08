Betsson обратилась в Еврокомиссию с жалобой на власти Нидерландов

Букмекерская компания Betsson обратилась в Еврокомиссию с письмом, в котором изложила то, что, по мнению оператора, является систематическим нарушением законодательства ЕС со стороны правительства Нидерландов.



Правительство Нидерландов уже около пяти лет не может принять законы для приведения своей нормативной базы в отношении азартных игр в соответствие с нормами ЕС.



«Считаем недопустимым путаницу с лицензированием и регулированием на нидерландском рынке, поэтому мы подали официальную жалобу в Еврокомиссию. Действующий закон Нидерландов не соответствует законодательству ЕС, поэтому мы попросили комиссию разобраться в этом вопросе», — сказал исполнительный директор и президент Betsson AB Ульрик Бенгтссон.