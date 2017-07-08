Рекордсмену по скорости подачи в теннисе предлагали сдать матч в Ноттингеме

Австралийский профессиональный теннисист Сэм Грот, который является обладателем мирового рекорда по скорости подачи, сообщил, что ему предлагали сдать матч на турнире в Ноттингеме.

«Договорные матчи — это действительно проблема. В Ноттингеме пару недель назад мне предложили проиграть одну встречу. Предлагали много денег, но для меня в этом нет соблазна, потому что я уже давно играю в теннис и уважаю его, а потому не собираюсь бросать всё это ради быстрого заработка. Я сообщил об этом и сделал всё, чтобы убедиться, что не попал в неприятности. Думаю, что этими предложениями можно соблазнить только тех, кто не верит в своё будущее в спорте.

К счастью, подобные предложения я получаю очень редко. После того отказа я даже не думал об этой теме», — цитирует Грота Herald Sun.