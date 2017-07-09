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«Краснодар» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита контрольного матча клубов РФПЛ

9 июля 2017, воскресенье. 08:30. Ставки

Сегодня, 9 июля, в товарищеском матче встретятся ЦСКА и «Краснодар». Начало — в 13:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на московский клуб за 1.69. Шансы «Краснодара» на победу оценены коэффициентом 4.12. Поставить на ничью можно за 3.60 (см. все коэффициенты на матч)

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 1.95.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.71. Поставить на результативную ничью можно за 5.20.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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