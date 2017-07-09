Букмекеры: Боттас и Феттель — фавориты Гран-при Австрии, Квят в очки не попадёт

Сегодня, 9 июля, на трассе «Ред Булл Ринг» состоится гонка девятого этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии. Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени.



Фаворитом гонки считается пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (2.38). Следом идёт гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (2.63), замыкает тройку потенциальных победителей Льюис Хэмилтон («Макларен») с коэффициентом 4.50 (см. все коэффициенты на гонку).



На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 501.00. Коэффициентом 41.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.00.