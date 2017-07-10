Милош Раонич — Александр Зверев: прогноз «Чемпионата» на матч Уимблдона

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 4-го круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Милош Раонич (Канада) — Александр Зверев (Германия).

Ставка: тотал геймов больше 44,5 с коэффициентом 1.94 (см. все коэффициенты на матч).

«Предполагаю, что встреча получится затяжной. Раонич главным образом рассчитывает на свою подачу. На приёме он будет рисковать. Получится — хорошо, не получится — будет уповать на тай-брейк. Не думаю, что матч имеет шансы завершиться в трёх сетах. Для этого одному из теннисистов нужно уж совсем провалиться. А даже в четырёх партиях эти соперники могут сыграть 45 геймов, учитывая качество их подач. Я же предполагаю здесь пять партий. Именно на траве силы Раонича и Зверева на данный момент равны».

Встреча Раонича и Зверева состоится сегодня, 10 июля. Начало — в 17:00 мск.