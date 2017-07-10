Один из матчей «Цзянсу Сунин» Капелло в чемпионате Китая попал под подозрение

Один из матчей «Цзянсу Сунин», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, попал под подозрения на предмет нечестной игры.

«Цзянсу Сунин» в домашнем матче 16-го тура китайской Суперлиги сыграл вничью со счётом 2:2 с «Шанхай Шэньхуа». «Цзянсу Сунин» был близок к тому, чтобы одержать первую победу в чемпионате под руководством Капелло, но, ведя 2:0, в концовке пропустил дважды.

«Несколько человек со скрытыми мотивами сфабриковали множество слухов безо всяких оснований. Они надеялись устроить хаос в китайском футболе и бросить тень на „Шанхай Шэньхуа“. Просим болельщиков полностью доверять нашему руководству, тренерскому штабу и всем игрокам. Мы создали специальную группу юристов, которая изучит этот вопрос», — говорится в заявлении «Шанхай Шэньхуа».

«Цзянсу Сунин» пока никак не комментировал ситуацию.