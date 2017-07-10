В Австрии задержаны игроки албанского «Кукеси» по подозрению в договорных матчах

Полиция Австрии задержала тренера и нескольких футболистов албанского футбольного клуба «Кукеси» по подозрению в договорных матчах, сообщает Shuplaka.

Инцидент произошёл вечером 9 июля. Автобус с командой был остановлен, игроки и тренер доставлены в отделение полиции, где были допрошены в течение трёх часов. Правоохранители подозревают, что «Кукеси» сыграл договорной товарищеский матч на территории Австрии.

В июне федерация футбола Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула сезона-2015/16. Причиной для соответствующего решения послужило признание клуба виновным в «оказании влияния на результаты вопреки этике спорта». А УЕФА может снова отстранить команду от участия в еврокубках из-за подозрительных игр.