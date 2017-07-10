Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Букмекеры: у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» равные шансы заполучить Смолова

10 июля 2017, понедельник. 23:00. Ставки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд, претендующих на форварда сборной России Фёдора Смолова.

Поставить на то, что нападающий 1 сентября 2017 года будет игроком московского «Спартака» или санкт-петербургского «Зенита», можно с коэффициентом 2.70. Аналогично котируется вариант, при котором Смолов останется в «Краснодаре» (см. все коэффициенты).

Контракт Смолова с «Краснодаром» действует до 2019 года. По информации СМИ, футболист заявил руководству краснодарского клуба о том, что хочет сменить команду. Главными претендентами на приобретение форварда считаются «Зенит» и «Спартак».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак Фёдор Смолов
Новости. Ставки
10 июля 2017, понедельник
23:00 Букмекеры: у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» равные шансы заполучить Смолова
18:09 «Герта» продлила спонсорское соглашение с Lotto
17:53 В Австрии задержаны игроки албанского «Кукеси» по подозрению в договорных матчах
16:56 Студентка из Северной Ирландии хочет отсудить у Bet365 более £ 1 млн
14:25 Один из матчей «Цзянсу Сунин» Капелло в чемпионате Китая попал под подозрение
13:30 Эксперты: Федерер разгромит Димитрова в матче четвёртого круга Уимблдона
11:45 «Динамо» — «Арсенал» (Тула): букмекеры не верят в победу команды Божовича
10:15 Букмекеры оценили шансы Руни стать лучшим бомбардиром АПЛ-2017/18 в «Эвертоне»
09:54 Милош Раонич — Александр Зверев: прогноз «Чемпионата» на матч Уимблдона
08:30 Согласно котировкам Кузнецова победит Радваньскую в 4-м круге Уимблдона
9 июля 2017, воскресенье
19:00 Агнешка Радваньска — Светлана Кузнецова: прогноз Анны Чакветадзе
13:30 Лебедев — Флэнаган: букмекеры не сомневаются в победе российского боксёра
11:45 В Ирландии члены клуба 2-го дивизиона обвинены в организации договорного матча
10:00 Букмекеры: Боттас и Феттель — фавориты Гран-при Австрии, Квят в очки не попадёт
08:30 «Краснодар» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита контрольного матча клубов РФПЛ
01:00 Аналитики: волейболистки сборной России победят Италию в матче Гран-при
8 июля 2017, суббота
23:03 Рекордсмену по скорости подачи в теннисе предлагали сдать матч в Ноттингеме
18:37 Михаил Зверев — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе
17:15 Betsson обратилась в Еврокомиссию с жалобой на власти Нидерландов
15:30 Unibet стал спонсором австралийской автогоночной серии Supercars Championship
13:45 Букмекеры: «Краснодар» — аутсайдер в матче с новым клубом Данни
12:15 Букмекер HEJI18 стал спонсором футбольного клуба «Вердер»
10:30 Эксперты: Джокович разгромит латыша Гулбиса в третьем круге Уимблдона
09:00 Согласно котировкам волейболистки сборной России проиграют Китаю на Гран-при
00:46 БК «Пари-Матч» стала спонсором донецкого «Шахтёра»
7 июля 2017, пятница
22:10 Кузнецова легко выиграет у Херцог в третьем круге Уимблдона, уверены букмекеры
21:55 Букмекеры назвали фаворитов на выход в РФПЛ по итогам ФНЛ сезона-2017/18
18:15 Согласно котировкам Яя Туре после ухода из «Манчестер Сити» будет играть в Китае
16:45 ESSA одобрила повышенное внимание к мошенничеству со ставками и странными играми
15:50 БК «Марафон» стала официальным партнёром ФК «Динамо-Москва»
13:52 БК «Леон»: будем уделять киберфутболу ещё больше внимания
13:30 Йоханна Конта — Мария Саккари: прогноз «Чемпионата» на матч Уимблдона
12:15 Эксперты: «Спартак» не оставит шансов хорватскому клубу в контрольном матче
11:45 Виктория Азаренко — Хитер Уотсон: прогноз Анны Чакветадзе
10:00 Букмекеры оценили шансы Хачанова победить Надаля в третьем круге Уимблдона
00:05 Аналитики не верят в победу волейболисток сборной России над США в Гран-при
6 июля 2017, четверг
23:53 Лукаку перейдёт из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», не сомневаются букмекеры
18:12 БК «Фонбет» стала спонсором чемпионата и Кубка России по пляжному футболу
18:09 GVC Holdings отчитался о 10-процентном повышении уровня доходов
17:24 DraftKings стал спонсором баскетбольной Евролиги
16:35 Betfair стала официальным беттинг-партнёром «Ювентуса»
12:38 Екатерина Макарова — Светлана Кузнецова: прогноз Анны Чакветадзе
12:30 Букмекеры оценили шансы волейболистов сборной России победить Бразилию
10:45 Комиссия Великобритании по азартным играм ужесточила наказание для лицензиатов
09:00 Согласно котировкам Касаткина проиграет эстонке Контавейт и покинет Уимблдон
Все новости RSS
Партнерский контент
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017