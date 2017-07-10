Букмекеры: у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» равные шансы заполучить Смолова

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд, претендующих на форварда сборной России Фёдора Смолова.

Поставить на то, что нападающий 1 сентября 2017 года будет игроком московского «Спартака» или санкт-петербургского «Зенита», можно с коэффициентом 2.70. Аналогично котируется вариант, при котором Смолов останется в «Краснодаре» (см. все коэффициенты).

Контракт Смолова с «Краснодаром» действует до 2019 года. По информации СМИ, футболист заявил руководству краснодарского клуба о том, что хочет сменить команду. Главными претендентами на приобретение форварда считаются «Зенит» и «Спартак».