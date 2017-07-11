Денисова: в минспорте будут регулярно привлекать букмекеров для консультаций

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова приняла участие в рабочем совещании в Министерстве спорта РФ, на котором в числе прочего были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия букмекеров со спортивными федерациями и лигами.



На встречу в минспорте кроме руководства отраслевых букмекерских СРО были приглашены руководители многих национальных спортивных федераций. Для представителей последних были разъяснены нюансы практического взаимодействия с БК. Главной задачей было дать спортивным чиновникам максимально полное представление о том, на что они могут рассчитывать при сотрудничестве с букмекерскими компаниями в рамках выполнения последними Федерального закона № 44 об обязательных выплатах БК на поддержку спорта.



«Также на совещании была достигнута договоренность с руководством минспорта о том, что в дальнейшем участники букмекерского бизнеса будут регулярно привлекаться к обсуждению в процессе подготовки любых министерских приказов и распоряжений, в которых затрагиваются аспекты функционирования беттинг-индустрии», — сообщила Денисова «Чемпионату».



18 мая вице-премьер РФ Виталий Мутко провёл совещание с букмекерами и представителями крупнейших спортивных федераций России. На встрече Мутко настоятельно рекомендовал федерациям подписать максимально возможное количество спонсорских соглашений с букмекерскими компаниями.