Федерер — явный фаворит Уимблдона в мужском разряде, считают букмекеры

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в четвёртом круге Уимблдона болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2, 6:4, в 50-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Букмекеры обновили линию на победителя Уимблдона перед началом матчей 1/4 финала.

Федерер считается фаворитом (2.22), следом идут Новак Джокович (3.54) и Энди Маррей (3.90) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы Марина Чилича (6.60), Милоша Раонича (22.0), Жиля Мюллера (29.0), Томаша Бердыха (40.0) и Сэма Куэрри (65.0).