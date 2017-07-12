Согласно котировкам, Федерер разгромит Раонича в 1/4 финала Уимблдона

В 17:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют представитель Канады Милош Раонич (6) и швейцарец Роджер Федерер (3). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 9-3.

Согласно котировкам, у швейцарца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Федерера оценивается коэффициентом 1.20. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.77 (см. все коэффициенты на матч).



Если Раонич сумеет победить Федерера, сыграет ставка с коэффициентом 5.15. На то, что канадец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.12.