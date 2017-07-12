РФС: за квартал сотрудничества с букмекерами получили около 100 млн рублей

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачёв рассказал о размере доходов федерации, получаемых от сотрудничества с букмекерскими компаниями.

«Новый закон о букмекерах привнёс много полезного. За квартал сотрудничества с букмекерами РФС получил около 100 млн рублей. Эти деньги будут распределены на различные спортивные мероприятия. Пока не могу сказать, на какие конкретно. Сейчас идёт обсуждение данного вопроса», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

В марте 2017 года в России был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Согласно закону букмекеры ежеквартально будут отчислять 5% дохода, но не менее 15 млн рублей на развитие спорта тем федерациям, на события которых принимаются ставки.