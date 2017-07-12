В Ирландии играть в азартные игры смогут только лица старше 18 лет

Кабинет министров Ирландии одобрил новый законопроект о судах и гражданских обязательствах, который предусматривает модернизацию «Закона об азартных играх и лотереях» от 1956 года.



Действующий закон разрешает лицам от 16 лет участвовать в любых легализованных в Ирландии видах азартных игр.

В соответствии с утверждённым законодательством, возрастной лимит на азартные игры будет установлен на отметке в 18 лет. Также модернизация закона предусматривает более чёткие рекомендации по лимиту ставок. Изменения должны вступить в силу в течение года.