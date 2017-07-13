Согласно котировкам Рыбарикова не помешает Мугурусе выйти в финал Уимблдона

Сегодня, 13 июля, в матче 1/2 финала женского одиночного разряда «Уимблдона» встретятся испанка Гарбинье Мугуруса и словачка Магдалена Рыбарикова. Начало встречи — в 15:00 мск.



Согласно котировкам у словачки немного шансов на победу в этом матче. Победа Рыбариковой оценивается коэффициентом 3.28. Победа с форой «+4,5» гейма — 1.76 (см. все коэффициенты на матч).



Если Мугуруса победит Рыбарикову, сыграет ставка с коэффициентом 1.38. На то, что испанка сумеет отыграть фору в "-4,5 гейма", можно поставить за 2.16.