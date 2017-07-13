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Винус Уильямс — Йоханна Конта: прогноз Анны Чакветадзе

13 июля 2017, четверг. 12:30. Ставки

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Винус Уильямс (США) — Йоханна Конта (Великобритания) в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона.

Ставка: победа Уильямс с коэффициентом 2.15 (см. все коэффициенты на матч).

«На самом деле, мне кажется, что Винус Уильямс лучше Конты играет на травяных кортах. Единственное, сумасшедшая поддержка трибун может сбить Винус. И вообще она в последнее время непредсказуемо играет, зачастую много невынужденных ошибок допускает. Когда американка нервничает, у неё перестаёт проходить первая подача. Но если брать лучшую игру Винус на траве, то она, конечно же, должна увереннее смотреться. Уильямс играет в атакующий теннис. А Конта всё-таки не так резко бьёт по мячу, у неё не такая мощная подача. За счёт стабильности британка может доставить некоторые проблемы своей опытной сопернице, но, по большому счёту, всё зависит от Уильямс. Если она сыграет хотя бы на 70-80 процентов от своих возможностей, то выиграет эту встречу и выйдет в финал», — спрогнозировала Чакветадзе.

Встреча Уильямс и Конты состоится сегодня, 13 июля. Начало — в 16:30 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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