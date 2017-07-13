Букмекеры: Ибрагимович продолжит карьеру в MLS. Вариант с «Зенитом» не исключён

Аналитики букмекерских компаний считают, что шведский форвард Златан Ибрагимович к 1 сентября 2017 года станет игроком одного из клубов MLS. Поставить на это событие предлагается с коэффициентом 1.45.

Шансы футболиста продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» котируются за 3.10. Вероятность того, что Ибрагимович окажется в «Милане», оценивается коэффициентом 11.00, в мадридском «Атлетико» — 12.00.

Также за 12.00 можно поставить на то, что форвард перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» (см. все коэффициенты).

На днях Ибрагимович заявил журналистам, что скоро назовёт свой новый клуб и это объявление «будет впечатляющим».