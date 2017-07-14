Согласно котировкам Макарова и Веснина выйдут в финал Уимблдона в парах

В 15:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Уимблдона в женском парном разряде, в котором немка Анна-Лена Грёнефельд и представительница Чехии Квета Пешке (12) сыграют с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2).

Согласно котировкам у россиянок куда больше шансов на победу в этом матче. Победа Макаровой и Весниной оценивается коэффициентом 1.29. Победа с форой «-4,5» гейма — 2.14 (см. все коэффициенты на матч).



Если победят Грёнефельд и Пешке, сыграет ставка с коэффициентом 4.00. На то, что они сумеют удержать фору в "+4,5 гейма", можно поставить за 1.74.